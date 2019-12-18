Армения через 1.5 года после бархатной революции: обзор российского журнала “Эксперт”

Российский журнал “Эксперт” в обширной статье коснулся ситуации в Армении после бархатной революции в апреле 2018 года, армяно-российских отношений, экономических показателей, зафиксированных в результате деятельности нового правительства.

Премьер-министр страны Никол Пашинян пришел к власти в результате акций протеста, прошедших в апреле - мае 2018 года. Позже, в декабре, Пашинян подтвердил свои полномочия. На парламентских выборах возглавляемый им блок “Мой шаг” победил, набрав 70,43% голосов избирателей. Сегодня он имеет огромную поддержку, хотя и рейтинги периодически снижаются, и это понятно, так как невозможно быстро воплотить в жизнь все обещания”, - как передает Арменпресс, говорится в статье.

Касаясь армяно-российских отношений, автор статьи подчеркивает, что на волне революции российские СМИ считали Пашиняна чуть ли не американским “проектом”, а потом более уважительно - многовекторным политиком. “В течение 1.5 лет Пашинян не был с официальным визитом в Москве, несмотря на то, что посещал Москву не раз, например, в рамках ЕАЭС. Вместо этого и в Брюсселе, и в соседнем Тбилиси, и в Тегеране Пашиняна уже принимали. Официальный визит Пашиняна в Россию, кажется, запланирован на первую половину 2020 года, Владимир Путин этой осенью посетил Ереван и имел конструктивный контакт с армянским коллегой. Так что, надо говорить не о кризисе в отношениях, а о многовекторности, да, это новое явление, определяющее диалог между Москвой и Ереваном. С одной стороны, Никол Пашинян активно работает с американской стороной (как и его предшественники). Во-первых, США являются одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, во-вторых, в США есть крайне влиятельное армянское лобби, способное добиться для Армении как политического, так и экономического содействия США. А в связи с диаспорой у Пашиняна есть особый расчет. С другой стороны, Москва ведет активную и успешную геополитику в Каспийском регионе и заинтересована в крепких партнерских отношениях как с Азербайджаном, так и с Турцией, что является не очень приятным фактором для армяно-российской дружбы”, - говорится в статье.

Автор статьи цитирует политологов, которые подчеркивают, что лучшее содействие России заключается в том, что во время революции она не вмешалась во внутренние дела Армении, и добавляет, что РФ не вмешивается во внутренние дела Армении и после революции.

В статье подробно затронуты также и экономические показатели, зафиксированные в результате деятельности нового правительства Армении. Отмечается, что несмотря на прошлогодние политические потрясения и изменение истеблишмента за первые 9 месяцев 2019 года рост ВВП Армении составил 7,5%. Производство промышленных товаров выросло почти на 10%, а теневая экономика за год снизилась с 25% до 22.