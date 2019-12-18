Армения работает по разным направлениям для включения в программу партнеров YouTube

Чтобы включиться в программу партнеров YouTube (YouTube Partner Program) Армения ведет работы по трем направлениям. Это позволит армянским блоггерам, компаниям работать с созданными ими контентами и обналичивать его армянской банковской картой. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей итоговой пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Существует программа “YouTube partner program” (партнерская программа YouTube), которая позволяет, будучи партнером, генерировать деньги из контента, размещенного на YouTube. Армения не включена в список стран, которые могут быть частью “YouTube partner program”. Можно генерировать деньги, но невозможно снять их с армянской банковской картой. Блогеры, компании, которые хотят заработать с контента, покупают и регистрируют свои компании в других странах”, - сказал Аршакян и отметил, что при поиске в YouTube существует также и проблема идентификации армянского контента.

Аршакян заверил, что по этому вопросу они работают по трем направлениям. Первое из них официальные каналы, министр направил официальное письмо с просьбой о содействии. Второе - министр в Силиконовой долине встретился с группой армян, работающей в Google и YouTube, представил им эти проблемы. В результате они тоже пытаются найти механизмы. Третье направление - армяне диаспоры также пытаются содействовать этому вопросу.

В Армении пытаются решить и проблемы, связанные с Google Maps, одна из них - Арцах на карте не отделен от Азербайджана. Государство обращает внимание и на платежные системы PayPal и Google Pay. По одной части мы зафиксировали успех в прошлом году. Ранее действующая в Армении компания, которая включала свое приложение в Google store, не могла получать деньги, так как Армения не была включена в список партнеров, однако сейчас она уже включена. Это хорошая возможность, чтобы армянские компании не регистрировались в других местах”, - сказал Аршакян и отметил, что то же самое должны сделать и в случае с YouTube и PayPal.