Ученые смогли в четыре раза увеличить время консервации органов для пересадки

Время консервации органов для пересадки можно увеличить в четыре раза, испытания технологии на животных начнется в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией новых хирургических технологий Центра хирургии и трансплантологии Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России Александр Сушков.

"Для нашей команды очень убедительны результаты работы лаборатории Института биофизики клетки РАН при поддержке Фонда перспективных исследований. По сравнению со стандартным, новый метод позволяет в четыре раза увеличить длительность консервации органа и при этом сохранить его жизнеспособность", - сказал Сушков.

Он добавил, что лаборатория начинала с сердца лягушек и грызунов, затем провели эксперименты на крупных животных - баранах и свиньях. В отличие от существующей технологии консервации органов в жидкости, российскими учеными разработан консервирующий газ.