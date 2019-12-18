Армяне диаспоры в технологической сфере Армении, пользуясь льготами, открыли около 45 компаний

Министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян видит приток талантов в Армению, в 2019 году армяне из диаспоры в технологической сфере Армении, пользуясь льготами для начинающих компаний сферы технологий, открыли около 45 компаний. Как передает Арменпресс, Акоп Аршакян сообщил об этом на своей ежегодной пресс-конференции.

“В этом году около 230 новых технологических компаний обратились за получением налоговых льгот. В общей сложности, по представленным ими цифрам, было создано около 1200 новых рабочих мест. К нам обратилось много компаний и частных лиц из диаспоры около 15-20% обратившихся. Около 45 компаний открыты армянами из диаспоры. Это означает, что у нас есть приток талантов”, - сказал Аршакян и назвал это хорошей новостью.

Для получения налоговых льгот обратились компании и лица из Франции, США, России, Голландии, Австралии, Грузии, Швейцарии, Ирана, Германии, Нидерландов, Великобритании. Компании-заявители разворачивают деятельность по разным направлениям: программное обеспечение, электроника, микроэлектроника, искусственный интеллект и т. д.

В Армении открылись также и новые офисы международных компаний.

Закон РА “О государственной поддержке сферы ИТ” вступил в силу в 2015 году. В результате чего вновь создаваемым хозяйствующим субъектам в сфере ИТ предоставляются налоговые льготы. В апреле 2019 парламент Армении принял закон, согласно которому новосозданным компаниям предоставляется возможность продления срока пользования налоговыми льготами до 31 декабря 2022 года включительно.