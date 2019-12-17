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Два футболиста “Барселоны” пропустят “Эль-Класико”

Два футболиста “Барселоны” пропустят “Эль-Класико”

Полузащитник “Барселоны” Артур Мело пропустит матч против мадридского “Реала”. Как передает Арменпресс, об этом пишут международные СМИ. Бразилец пока не восстановился после травмы, полученной в национальной сборной, и вернется к тренировкам лишь в январе.

“Эль-Класико” из-за травмы пропустит еще один игрок каталонской команды Усман Дембеле.

Самый ожидаемый матч Ла Лиги состоится 18-го декабря в 23: 00 по ереванскому времени.




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