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Арман Бабаджанян недоволен работой парламентской оппозиции

Арман Бабаджанян недоволен работой парламентской оппозиции

Депутат Национального Собрания Армении АрманБабаджанян недоволен работой парламентской оппозиции, считая, что они не  ищут способов  соприкосновения  с демократической  властью.

КакпередаетАрменпресс,АрманБабаджанян выразил такое мнение в ходе политического собрания, организованного в Ереване 14 декабря по его инициативе, в котором участвуют политические, социальные единицы и отдельные лица, поддерживающие повестку дня революции.

«Я убежден, что парламентская оппозиция не вышла из прежней инерции, из прежнего инструментария, и не ищет новых инструментов в плане взаимодействия с демократическим правительством и позиционирования самой себя», - сказал АрманБабаджанян.

На вопрос, в  результате  чего  он понял, что фракция «Просвещенная Армения» не является оппозицией, в которой он себя представляет, он ответил:

«Это был  комплекс действий, шагов, и в конце концов я покинул фракцию», - сказал он.

В сентябре 2019 года АрманБабаджанян объявил о выходе из фракции «Просвещенная Армения».

 




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