В Армении начался новый этап формирования политических сил — ВигенХачатрян

Бывший депутат Верховного Совета ВигенХачатрян видит необходимость в силе, соперничающей политической партии «Гражданское соглашение» в Армении. По его словам, прошли те времена, когда в политику входят разные силы, которые получают определенные выгоды, люди стали более требовательны, и поэтому снижается мотивация некоторых сил вступать в политику.

КакпередаетАрменпресс,Хачатрян выразил такое мнение в ходе политического собрания, организованного в Ереване 14 декабря по инициативе депутата АрманаБабаджаняна, в котором участвуют политические, социальные единицы и отдельные лица, поддерживающие повестку дня революции.

«Кого мы должны выбрать на следующих выборах? У нас будет выбор или нет? «Гражданский договор» должен видетьконкурента себе. Почему политическая арена опустошена?» - сказал Хачатрян.

По его мнению, в прежние времена и оппозиция, и правительство были ложными. По словам Хачатряна, раньше был некто – одинкруг, за который другие силы отдавали долю:

«Например, получили 100 000 голосов от людей и - пошли продавать эти голоса, получая взамен бизнес, здание. Теперь этот «базар», из которого были вытеснены профессионалы, уже позади. Теперь, когда мы ясно заявляем, что никому не позволим разбогатеть во власти, мотивация к власти ослабла. Политические силы не могут пойти на пользу, это время истекло. Теперь в Армении начался новый этап формирования политических сил», - сказал Хачатрян.

По его словам, в результате их собрания должна быть создана платформа для поддержки этих сил в формировании. По словам Хачатряна, люди, которые дискредитируют Никола Пашиняна и свергают правительство, не против Пашиняна, а хотят разочаровать те слои общества, которые хотят стать нацией.