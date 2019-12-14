Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Армен Саркисян примет участие в Doha Forum

Армен Саркисян примет участие в Doha Forum

Президент Республики Армения Армен Саргсян примет участие в престижном  форуме в Дохе по приглашению эмира Государства Катар Тамима бен Хамада Аль Тани.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Doha Forum- международная престижная платформа для диалога, основанная в 2000 году и объединяющая мировых политических и экономических лидеров, представителей международных организаций и экспертов для обсуждения проблем современного мира и обмена идеями о путях их решения.

Doha Forum 2019 проводится под заголовком «Переосмысление управления в многополярном мире» с целью развернуть диалог о возникающих в быстро меняющемся мире тенденциях и современных требованиях для создания более эффективных систем управления.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации