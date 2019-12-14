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За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 140 раз

За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 140 раз

За период   8-14декабря   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около140. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха владеют ситуацией на передовой. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.




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БелТА

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