За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 140 раз
12:39, 14 Декабрь, 2019
За период 8-14декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около140. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха владеют ситуацией на передовой. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.