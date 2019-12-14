За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 140 раз

За период 8-14декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около140. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха владеют ситуацией на передовой. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.