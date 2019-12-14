Адамян участвовал в неудачной игре «Хоффенхайма»

Нападающий сборной Армении по футболу Саркис Адамян участвовал во всей игре клуба.

КакпередаетАрменпресс,в 15-м туре Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал у себя «Аугсбург» и проиграл со счетом 2:4.

Саркис Адамян из сборной Армении был в стартовом составе «Хоффенхайма» и участвовал во всей игре.

После этого раунда «Хоффенхайм»пока занимает 8 место в турнирной таблице.