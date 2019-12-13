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Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных ЗРС С-400

Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных ЗРС С-400

Руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир заявил в пятницу, что Анкара и Москва намерены подписать соглашение о совместном производстве элементов для зенитных ракетных систем. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

"После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства [систем], либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - сказал Демир.

По его словам, это соглашение будет также предусматривать "передачу технологий".

Также в Анкаре сообщили, что Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных ЗРС С-400.

 




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БелТА

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