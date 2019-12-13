"Арменпресс" передал тбилисскому Дому-музею Туманяна эксклюзивные фотографии

Информационное агентство «Арменпресс» передало тбилисскому Дому-музею Ованеса Туманяна эксклюзивные фотографии. В Министерстве культуры Грузии во время презентации книг “Десять сказок”, “Туманян – 150” (текст параллельный – армянский и грузинский), “Светлый Туманян” (на грузинском языке), посвященных 150-летию со дня рождения Ованеса Туманяна об этом сказал директор Информационного агентства “Арменпресс” Арам Ананян.

“Очень легко говорить тогда, когда такой величине как Туманян даны все оценки, но этих оценок все равно – мало. Когда в этом году, 11 сентября, мы открывали подобную выставку в Ереване, у нас была цель и маленькая мечта - представить выставку в Дсехе, и в конце привезти ее в Тбилиси и оставить здесь, в культурном центре, который образован в Доме Туманяна. Я выполню свое обещание, данное в день открытия этого Дома. Мы передадим Дому Туманяна фотографии этой выставки”, - отметил Ананян.

Директор Информационного агентства “Арменпресс” подчеркнул, что фотография - световое искусство, сохранение света, увековечивание образа, времени, и эта выставка - символ вечности Туманяна.

“Несколько лет назад мы архивировали негативы “Арменпресс”, и наряду с прекрасными, гениальными фотографиями обнаружили и фотографии этой выставки, которая была подготовлена еще 50 лет назад. На портретах 50-летней давности мы видим, насколько вне времени Туманян, потому что в течение десятилетий меняются формы подачи, но чувства остаются неизменными. Уверен, что и спустя десятилетия у нас будут те же самые чувства - чувства вечности и постоянного присутствия Туманяна”, - заключил Ананян.