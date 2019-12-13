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Красный уровень опасности объявили в Чили из-за природных пожаров

Красный уровень опасности объявили в Чили из-за природных пожаров

Красный уровень опасности объявлен на территории области Вальпараисо в центральной части Чили из-за природных пожаров, охвативших площадь, превышающую 200 гектаров, сообщает издание Tercera со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (ONEMI).

Как сообщается, сильные пожары затронули коммуны Вальпараисо и Винья-дель-Мар и подошли близко к жилым районам. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В четверг утром ONEMI сообщила, что на тушение пожаров была направлена спецтехника, включая семь самолетов и девять вертолетов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Работа продолжается... На данный момент есть двое пострадавших среди пожарных, они были направлены в больницу", - говорится в сообщении местного пожарного управления в Twitter.

 




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БелТА

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