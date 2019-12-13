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МИД Турции отреагировал на признание Геноцида армян в Сенате США

МИД Турции отреагировал на признание Геноцида армян в Сенате США

Анкара отреагировала на принятие Сенатом США резолюции о признании Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают турецкие СМИ.

МИД Турции назвал принятие резолюции позорным примером политизации истории.

“Решение Сената -  деструктивная попытка сорвать усилия по развитию турецко-американских отношений. Однако те, кто используют историю для достижения политических целей, игнорируя при этом факты, никогда не добьются желаемого”, - отметил МИД Турции, добавив, что подобные шаги не повлияют на решимость Турции продолжать борьбу за свои жизненные интересы в регионе.

12 декабря американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи.




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БелТА

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