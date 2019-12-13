Тигран Авинян принял посла Литвы

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 12 декабря принял посла Литвы Ингу Станите-Толочкиене. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

Приветствуя гостя, Тигран Авинян выразил уверенность, что деятельность посла придаст новый импульс армяно-литовскому сотрудничеству.

Поблагодарив за прием, Инга Станите-Толочкиене заверила, что не пожалеет усилий для того, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень. Она добавила, что армяно-литовские связи значительно активизировались после Бархатной революции, и отметила, что для содействия реформам в Армении Литва готова расширить техническое содействие.

Тигран Авинян отметил значение развития торгово-экономических отношений и в этом плане выделил деятельность Армяно-литовской межправительственной комиссии, следующее заседание которой планируется провести в следующем году в Вильнюсе.

Тигран Авинян рассказал о стратегии реформ в области общественного управления, находящейся в стадии разработки. В этом контексте был затронут и процесс оцифровки области общественных услуг, координация которого осуществляется офисом вице-премьера. Учитывая положительный опыт Литвы в этой сфере, Тигран Авинян выразил заинтересованность в изучении возможностей сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся стимулирования инвестиций, информационных технологий, возобновляемой энергетики и переработки отходов. Были обсуждены и возможности открытия прямого авиарейса Ереван - Вильнюс.