Раскрыто 3 случая квартирных краж, совершенных в Ереване

В результате крупномасштабных следственных и других процессуальных действий осуществленных по уголовному делу, расследуемому в следственном отделе административного района Арабкир следственного комитета по городу Ереван Следственного управления РА, раскрыты три случая квартирных краж. Как сообщили «Арменпресс» в Следственном комитете, 38-летнему жителю Армавира предъявлено обвинение.

Согласно данным, полученным следствием, в ноябре – декабре 2019 г. житель города Армавир 1981 года рождения с целью совершения хищения чужого имущества, представляясь сотрудником Министерства по социальным вопросам, под предлогом предоставления социальной помощи незаконно проник в три квартиры в Ереване, откуда, пользуясь невниманием хозяев, похитил суммы денег разных размеров. По совокупности полученных достаточных доказательств 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту 1.1 части 3 статьи 177 УК Армении (3 эпизода). Следователь представил в суд ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.