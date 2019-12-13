Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Правящая в Великобритании Консервативная партия гарантировала себе большинство в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты продолжающегося подсчета голосов по итогам прошедших 12 декабря досрочных выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Партия под руководством премьер-министра Бориса Джонсона уже гарантировала себе 327 депутатских мандата. С учетом того, что всего в Палате общин 650 мест, это означает простое большинство, которое позволит тори формировать повестку дня без оглядки на другие партии. В настоящий момент остаются неподсчитанными бюллетени с еще 54 участков. Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.