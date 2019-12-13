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В ереванском “Арарате” новый игрок

В ереванском “Арарате” новый игрок

Футбольный клуб “Арарат” подписал контракт с 29-летним нигерийским полузащитником Харуной Лукманом.

Как передает «Арменпресс», за свою футбольную карьеру он выступал во французском клубе “Монако”, в составе которого принял участие более чем в 50-и матчах. Долгие годы играл в киевском “Динамо”, в составе которого стал обладателем Суперкубка Украины. Он защищал и цвета казахстанской “Астаны”, стал чемпионом Казахстана в 2016-м году.

Лукман провел 8 матчей в национальной сборной Нигерии и забил 1 гол, поразив ворота сборной Колумбии.




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