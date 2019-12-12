Глава МИД Армении поздравил епископа Саака Машаляна

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян направил поздравительное послание епископу Сааку Машаляну по случаю избрания Константинопольским Армянским Патриархом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян пожелал епископу Машаляну крепкого здоровья, сил и энергии в исполнении этой важной миссии.

«Уверен, что приняв пост Константинопольского Армянского Патриарха, Вы не пожалеете усилий для сохранения духовных и культурных ценностей и консолидации общества», - говорится в поздравительном послании.