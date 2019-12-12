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Глава МИД Армении поздравил епископа Саака Машаляна

Глава МИД Армении поздравил епископа Саака Машаляна

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян направил поздравительное послание епископу Сааку Машаляну по случаю избрания Константинопольским Армянским Патриархом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян пожелал епископу Машаляну крепкого здоровья, сил и энергии в исполнении этой важной миссии.

«Уверен, что приняв пост Константинопольского Армянского Патриарха, Вы не пожалеете усилий для сохранения духовных и культурных ценностей и консолидации общества», - говорится в поздравительном послании.




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БелТА

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