Премьер-министр коснулся текущего состояния системы государственного управления

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило Стратегический план развития и совершенствования администрирования Комитета государственных доходов Республики Армения на 2020-2024 годы, который будет способствовать реализации принципов и ориентиров для налоговых и таможенных органов, а также выполнению обязательств, принятых в рамках международных организаций. В документе намечены приоритеты деятельности КГД на ближайшие годы, которые будут направлены на улучшение налогового и таможенного администрирования.

В ходе обсуждения этого вопроса премьер-министр также коснулся текущего состояния системы государственного управления, отметив, что сегодня у нас нет способной нормально функционировать системы государственного управления. “Возможно ли сегодня получить в Армении нормальную информацию о нашем экономическом росте и текущем состоянии нашей экономики? Нет, невозможно. Например, я не могу получить нужную мне информацию. Возможно ли получить оценку наших государственных органов, которые будут более или менее близки друг другу, относительно нашей экономической ситуации, потенциала нашей экономики, нашего экономического роста? Следовательно, почему же мы работаем так? Потому что единственный способ работать - это делать политический акцент и подталкивать государственную систему к тому, чтобы пошли и решили какую-либо проблему”, - сказал премьер-министр, добавив, что сегодня в системе государственного управления нет потенциала для разработки этих стратегий.

По словам Никола Пашиняна, всех результатов, всех экономических показателей и успехов правительство достигло в этом году вопреки системе государственного управления и министерствам. “Не обижайтесь, но борьба с коррупцией в Армении тоже ведется вопреки системе государственного управления, потому что всей правоохранительной системе время от времени нужно говорить, что же произошло. И всегда найдется причина, всегда есть причина: проводится судебно-медицинская экспертиза, тот сбежал, другой хочет сбежать, третий не дает показаний... И давайте признаем, что вся государственная система сопротивляется революции. И я сломаю это сопротивление, другого выхода нет, потому что народ Армении проголосовал лично за меня и мою политическую команду, чтобы в этой стране произошли изменения, а не для того, чтобы мы из-за разных причин постоянно кружили на месте. Хватит жить постоянно в этой лжи”, - сказал премьер-министр.

Правительство учредило должность таможенного атташе при посольстве Республики Армения в Российской Федерации и установило порядок его деятельности. Таможенный атташе будет работать в статусе советника дипломатического представительства при посольстве Армении в России. В соответствии с обоснованием, принятие решения обусловлено необходимостью представления связанных с таможенной сферой интересов Армении в России, обеспечения активного и взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и РФ в вопросах таможенной сферы. Оно также обусловлено необходимостью оперативно реагировать на проблемы, которые возникают в работе с таможенными органами России на контрольно-пропускном пункте “Верхний Ларс”. Коснувшись данного решения, глава правительства отметил, что за этот период в Верхнем Ларсе не было серьезных кризисов или непреодолимых ситуаций. “Следует отметить, что у нас очень хорошая рабочая атмосфера с нашими партнерами из России и Грузии, и мы работаем очень эффективно, просто статус таможенного атташе поможет нам, чтобы члены правительства Армении занимались не всеми этими проблемами. Когда членам правительства приходится решать все эти вопросы, от этого иногда страдают другие очень важные вопросы”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Исполнительный орган одобрил законодательную инициативу правительства по пакету законопроектов Республики Армения “О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения” и “О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения”. Согласно решению, предлагается дополнить Уголовный кодекс Республики Армения статьей 226.2, согласно которому в отношении лица или группы лиц будет установлена ответственность за публичные призывы о применении насилия в зависимости от пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических признаков, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения, рождения, инвалидности, возраста либо иных обстоятельств личного или социального характера, за публичное оправдание или пропаганду подобного насилия .

Никол Пашинян подчеркнул важность законопроекта, посчитав его принципиальным проектом, основанным на логике и идеологии ненасильственной бархатной народной революции, которая произошла в Армении в 2018 году: “Если мы пойдем локальным путем легитимизации насилия, то мы дойдем совсем не туда, куда хотели. Некоторым не нравятся высокие люди, другим - люди низкого роста, некоторым не нравятся те, кто любит жульен, другим - те, кто любит кебаб и так далее. И мы говорим, что не должно быть никакого насилия в отношении какого-либо гражданина Армении. В том числе не должно применяться насилие в отношении детей. Там, где дети подвергаются насилию, там государство имеет право вмешиваться. Не должно быть насилия в отношении женщин, и там, где есть насилие в отношении женщин, да, государство должно вмешиваться. Никто не должен подвергаться насилию”.

Коснувшись в этом контексте Стамбульской конвенции, Никол Пашинян поинтересовался у министра юстиции Рустама Бадасяна, была ли получена международная оценка.

Министр сообщил, что получено юридическое заключение Венецианской комиссии, согласно которому все спекуляции неуместны. “Объектом регулирования Конвенции является предотвращение бытового насилия. Постоянно спекулируется, что речь идет об однополых браках или усыновлениях с их стороны, но орган Совета Европы четко и однозначно заявил, что этот документ не имеет к этому явлению никакого отношения”, -подчеркнул Рустам Бадасян.

Премьер-министр отметил, что необходимо четко констатировать: насилие в Республике Армения должно быть искоренено точно так же, как коррупция. “

”, - сказал Никол Пашинян.