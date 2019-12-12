Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, сообщаетDeadline.

Осуществить эту покупку ему помогли правообладатели Светлана Мигунова-Дали ("Легенда № 17") и Грейс Ло. Продюсировать новый проект они будут вместе с Лурманом и Натальей Рогаль,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вот уже больше двадцати лет я ощущаю удивительную связь с этим романом, и мне давно хотелось приобрести права на эту необыкновенную книгу, – заявил Лурман. – Я так взволнован получить, наконец, возможность интерпретировать это произведение, которое стало в свое время настоящим прорывом".

Фильмом будет заниматься компания Baz & Co.

Лурман сейчас готовится к съемкам байопика об Элвисе Пресли, в котором сыграют Остин Батлер и Том Хэнкс.