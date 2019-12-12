Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

Президент Арцахa провел встречу с представителями парламентских партий

Президент Арцахa провел встречу с представителями парламентских партий

Президент Республики Арцах Бако Саакян 12 декабря провел встречу с представителями партий "Азат Айреник", Демократическая партия Арцаха и АРФ "Дашнакцуцюн", обсудив с ними вопросы, связанные с проектом государственного бюджета на 2020-й год.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян отметил важность подобных совещаний, подчеркнув их продуктивность с точки зрения осуществления разных программ.

Во встрече приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации