Президент Арцахa провел встречу с представителями парламентских партий

Президент Республики Арцах Бако Саакян 12 декабря провел встречу с представителями партий "Азат Айреник", Демократическая партия Арцаха и АРФ "Дашнакцуцюн", обсудив с ними вопросы, связанные с проектом государственного бюджета на 2020-й год.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян отметил важность подобных совещаний, подчеркнув их продуктивность с точки зрения осуществления разных программ.

Во встрече приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.