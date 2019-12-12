В резолюции Евронест отмечен большой прогресс в процессе демократизации Армении

В резолюции, принятой на сессии Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства, состоявшейся в Тбилиси, упомянуто о значительном прогрессе в процессе демократизации в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в НС сказала руководитель армянской делегации Гаяне Абрамян.

В резолюцию “The Trio Plus Strategy 2030” включен абзац годового доклада международной организации IDEA “The Global State of Democracy 2019”. В нем четко подчеркивается, что Армения является страной, обеспечившей самый большой прогресс в процессе демократизации в Европе”, - сказала Абрамян и напомнила, что доклад ежегодно измеряет ход развития демократии в странах.

Согласно докладу IDEA “The Global State of Democracy 2019”, Армения - единственная страна в Европе, которая из гибридного режима 2017 года (одна из классификаций стран по системе управления - прим.ред. ) в 2018 году перешла к демократии.

Пленарная сессия Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства состоялась в Тбилиси с 7 по 10 декабря.