В Алжире начались президентские выборы

Избирательные участки на президентских выборах в Алжире начали работу в четверг утром в 8.00 (10.00 мск). Как передает Арменпресс, об этом сообщает алжирское информагентство APS.

Первый тур выборов президента Алжира проходит на фоне непрекращающихся массовых акций протеста - в минувшую среду тысячи алжирцев вышли на демонстрации, чтобы заявить о своем несогласии с проведением выборов в условиях, когда страной руководят представители "старого режима".

Всего на высший государственный пост в Алжире претендуют пять кандидатов. Все они занимали высокие посты в эпоху правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики, что вызывает недовольство многих алжирцев.

Наиболее сильным кандидатом считается бывший премьер-министр, глава партии "Талаиа аль-Хурият" 75-летний Али Бенфлис.

Алжирские власти рассчитывают, что выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.