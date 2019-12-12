Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

В Алжире начались президентские выборы

В Алжире начались президентские выборы

Избирательные участки на президентских выборах в Алжире начали работу в четверг утром в 8.00 (10.00 мск). Как передает Арменпресс, об этом сообщает алжирское информагентство APS.

Первый тур выборов президента Алжира проходит на фоне непрекращающихся массовых акций протеста - в минувшую среду тысячи алжирцев вышли на демонстрации, чтобы заявить о своем несогласии с проведением выборов в условиях, когда страной руководят представители "старого режима".

Всего на высший государственный пост в Алжире претендуют пять кандидатов. Все они занимали высокие посты в эпоху правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики, что вызывает недовольство многих алжирцев.

Наиболее сильным кандидатом считается бывший премьер-министр, глава партии "Талаиа аль-Хурият" 75-летний Али Бенфлис.

Алжирские власти рассчитывают, что выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.

 

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации