"Матрица-4" выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила киностудия Warner Bros.

"Warner Bros. объявляет, что "Матрица-4" выйдет 21 мая 2021 года", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter киностудии.

Она опубликовала и актерский состав картины. В ней будут заняты Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере. Как уточнила киностудия, данный актерский состав пока не является полным.

Первая часть научно-фантастической трилогии режиссеров Энди и Ларри Вачовски (ныне Лилли и Лана Вачовски) "Матрица" вышла в прокат в 1999 году. Лента была удостоена четырех премий "Оскар". Впоследствии сюжетная линия фильма была продолжена в новых частях: "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция". Оба фильма вышли на экраны в 2003 году.