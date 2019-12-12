Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

Обувь, текстиль, продукты питания: на российском рынке большой спрос на армянские товары

Обувь, текстиль, продукты питания: на российском рынке большой спрос на армянские товары

На российском рынке армянские товары продолжают оставаться востребованными.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко. Он отметил, что в последнее время наблюдается увеличение оборота обуви и текстильных изделий армянского производства.

“С советских времен в памяти людей сохранилось то, что обувь и текстиль армянского производства имели высокое качество, следовательно, многие и сейчас отдают предпочтение армянским товарам. Кроме того, на российском рынке востребована и сельхозпродукция армянского производства, и в свежем и в переработанном виде”, - сказал Андрей Бабко.

По словам торгового представителя РФ, очень важно улучшение дорожной инфраструктуры. Проблема в том, что зимой в Ларсе бывают скопления, из-за чего грузовые машины днями остаются на дороге. В случае решения проблемы, появления альтернативы, обязательно произойдет и активизация экспорта товаров.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации