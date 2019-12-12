В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 22:00 (01:00 пятницы мск), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что вскоре после закрытия участков будут опубликованы данные экзитполов BBC, по которым можно будет составить предварительное представление об итогах голосования. В нижнюю палату парламента изберут 650 депутатов: от 553 избирательных округов в Англии, 59 в Шотландии, 40 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в Палате общин.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному в ночь на среду социологической компанией YouGov, шансы правящей Консервативной партии остаться у власти оцениваются как наиболее высокие. За тори во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном были готовы отдать голоса 42,6% опрошенных, что с учетом особенностей мажоритарной избирательной системы обеспечило бы консерваторам уверенное большинство в Палате общин с 339 мандатами.

Опрос, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, говорит о том, что главная оппозиционная сила - Лейбористская партия - рискует завоевать лишь 231 мандат, получив 33,8% голосов. Однако, принимая в расчет погрешности, YouGov не исключает, что тори в действительности получат меньше половины депутатских кресел, и в итоге ни у одной из партий не будет большинства. Подобная ситуация, известная в Великобритании под названием "подвешенный парламент", грозит сохранением неопределенности по вопросу о Brexit.