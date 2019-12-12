Дороги на территории Республики Армения в основном проходимы, местами гололед

МЧС сообщает, что 12 декабря, к 08:30 утра, дороги на территории Армении в основном проходимы. Шоссе Сотк-Карвачар открыто для всех типов автомобилей, а также для грузовых автомобилей, при использовании цепей. На трассе Сотк-Карвачар небольшой гололед.

Как сообщает «Арменпресс» по информации, предоставленной Департаментом по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и МЧС РФ по Северной Осетии, автомагистраль Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств. Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимней резине.

На трассе Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего участок дороги закрыт для грузовых автомобилей. Определена альтернативная магистраль Дилижан-Ноемберян-Баграташен.