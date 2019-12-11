Армения и Австрия будут сотрудничать в сфере защиты окружающей среды

В столице Испании Мадриде между министерством окружающей среды Республики Армения и Федеральным министерством стабильности и туризма Австрийской Республики подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства окружающей среды Республики Армения, меморандум подписали министр окружающей среды Республики Армения Эрик Григорян и федеральный министр стабильности и туризма Австрийской Республики Мария Патек.

Меморандум нацелен на совместную реализацию проектов и мероприятий по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в соответствии с принципами и нормами национального и международного права.

Министерства двух стран подписанием меморандума подтвердили сотрудничество в области изменения климата, сохранения биоразнообразия, управления водными ресурсами, улучшения мониторинга окружающей среды и оценки воздействия на окружающую среду, управления опасными материалами и отходами, устойчивого использования природных ресурсов, экотуризма и др.