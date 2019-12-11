Премьер-министр обсудил с региональным директором ВБ повестку сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече присутствовала также директор ереванского офиса Всемирного банка Сильви Босутро.

Премьер-министр высоко оценил сотрудничество с ВБ и подчеркнул, что рамки партнерства полностью соответствуют приоритетам деятельности правительства Армении и его видению развития страны. Никол Пашинян отметил, что в 2019 году в экономике Армении наблюдается значительный рост и достижения, о чем свидетельствуют зафиксированные показатели, и это создает хорошие предпосылки для продолжения реформ с большей динамикой и последовательностью. В контексте обеспечения экономического роста, стимуляции налоговых реформ и экономических инициатив, реализации инфраструктурных программ, создания возможностей для МСП, а также микробизнеса глава правительства подчеркнул важность эффективного партнерства с ВБ.

Региональный директор ВБ по Южному Кавказу поблагодарил за эффективное сотрудничество и подтвердил готовность Всемирного банка продолжать взаимовыгодное партнерство. В связи с этим он коснулся утвержденной в ноябре советом ВБ программы бюджетного содействия “Операция по политике развития, нацеленной на управление в Армении”, в рамках которой банк продолжит оказывать техническую и финансовую поддержку развитию различных секторов в Армении.

Собеседники обменялись мнениями по текущим совместным проектам и поговорили о перспективах расширения партнерства. В частности, были затронуты возможности сотрудничества в сферах экономического роста, туризма, технологий, инноваций, цифровизации, развития транспортной инфраструктуры, реформы судебной системы, образования и здравоохранения.