Замминистра ИД Армении принял участие в церемонии инаугурации президента Аргентины

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Григор Ованнисян 10 декабря принял участие в церемонии инаугурации президента Аргентинской Республики Альберто Фернандеса. В мероприятия приняли участие прибывшие с этой целью в Буэнос-Айрес должностные лица, руководители международных организаций и др.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравляя Альберто Фернандеса, Григор Ованнисян передал поздравления и наилучшие пожелания руководства Республики Армения новоизбранному президенту Аргентины, а также приглашение посетить Армению.