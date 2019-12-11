Президент Арцаха провел рабочее совещание по вопросам работы дорожной полиции

Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 декабря провел рабочее совещание по ряду вопросов, касающихся работы дорожной полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, особое внимание было уделено задачам обеспечения безопасности дорожного движения.

Выслушав доклады представителей компетентных органов, Президент дал конкретные поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.