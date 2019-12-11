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Президент Арцаха провел рабочее совещание по вопросам работы дорожной полиции

Президент Арцаха провел рабочее совещание по вопросам работы дорожной полиции

Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 декабря провел рабочее совещание по ряду вопросов, касающихся работы дорожной полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, особое внимание было уделено задачам обеспечения безопасности дорожного движения.

Выслушав доклады представителей компетентных органов, Президент дал конкретные поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.




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БелТА

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