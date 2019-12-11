85-м Армянским патриархом Константинополя избран епископ Саак Машалян. Как передает Арменпресс, выборы состоялись 11 декабря в Константинопольском патриархате.

Другой кандидат - председатель Религиозного собрания Армянской патриархии Константинополя архиепископ Арам Атешян уже поздравил новоизбранного Патриарха.

В выборах в патриархии приняли участие 102 светских делегата, избранных общиной, и 17 духовных делегатов, избранных общим религиозным собранием. Из 102 делегатов, избранных 8 декабря, 89 были сторонниками Машаляна, 12 - сторонниками Атешяна.

11 декабря в 17:00 в Кафедральном соборе Св. Богородицы новоизбранный патриарх встретится с верующими.

После выборов долго звонили колокола кафедрального собора, сообщая, что у Армянской патриархии новый патриарх.

Место патриарха оставалось вакантным после смерти 62-летнего архиепископа Месропа Мутафяна 8 марта года 2019 года. С 2008 года он страдал неизлечимой болезнью и находился под постоянным наблюдением врачей в армянской больнице Сурб Пркич Стамбула. Фактически, армянское патриаршество не имело руководителя уже около 12 лет. С 2010 г. наместником патриарха был архиепископ Арам Атешян.