Британский институт назвал самые труднопроизносимые слова

Британский институт стенографов обнародовал список слов, которые чаще всего произносят неправильно. Среди них - имя шведской экоактивистки Греты Тунберг, название французского движения "желтые жилеты" и название советской АЭС, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века, "Чернобыль",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эксперты, по данным газеты The Times, обнаружили, что ведущие новостных программ допускают ошибки не только в имени Греты Тунберг, но и в ее фамилии, последняя буква которой "не имеет аналога в английском".

Среди проблемных слов оказалось и "prorogue" (назначить перерыв в работе парламента), которое стало одним из наиболее часто употребляемых в политических дискуссиях в Соединенном Королевстве в преддверии Brexit.