Играть против Месси было трудно: Мхитарян

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян высказался об игре против Лионеля Месси.

Как передает Арменпресс, несколько футболистов “Ромы” посетили детский госпиталь в Риме, в ходе визита они отвечали на вопросы детей. “Я играл на стадионе Камп Ноу против Месси. Он инопланетянин. Трудно было играть против него, но я думаю, что и “Барселоне” было трудно играть на Олимпийском стадионе в Риме”, - сказал Мхитарян.