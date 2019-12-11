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Играть против Месси было трудно: Мхитарян

Играть против Месси было трудно: Мхитарян

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян высказался об игре против Лионеля Месси.

Как передает Арменпресс, несколько футболистов “Ромы” посетили детский госпиталь в Риме, в ходе визита они отвечали на вопросы детей. “Я играл на стадионе Камп Ноу против Месси. Он инопланетянин. Трудно было играть против него, но я думаю, что и “Барселоне” было трудно играть на Олимпийском стадионе в Риме”, - сказал Мхитарян.




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