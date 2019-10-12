Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 50

Число пострадавших в результате мощного тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 50, один человек погиб, четверо пропали без вести, сообщил телеканал NHK со ссылкой на службу пожарной охраны, которая также выполняет функции службы спасения и скорой помощи.

В 18 префектурах к этому часу ранения различной степени тяжести получил 51 человек. В префектуре Тиба в перевернутом грузовике найден мужчина, в больнице была зафиксирована его смерть. В префектуре Сидзуока один человек числится пропавшим без вести. В префектуре Гумма в результате оползня числятся пропавшими без вести 3 человека. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Для 9 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Ранее в ряде городов семи префектур, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.