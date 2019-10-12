Гуманитарная инициатива «Аврора» начинает второй этап стипендии имени Вардана Грегоряна

Во вторую субботу октября— в Международный день переводчика, гуманитарная инициатива «Аврора» объявляет о начале нового этапа (2019-2020 гг.) приема заявок на стипендию имени ВартанаГрегоряна (научно-исследовательские гранты). Стартовавшая в 2018 году стипендия предоставляется молодым ученым и исследователям, которые занимаются малоисследованными эпизодами истории Армении и армянской диаспоры XX века.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда IDeA, программа стипендий Вартана Грегоряна предназначена для исследователей в возрасте до 40 лет, которые имеют гражданство Армении или являются членами армянской Диаспоры. Также имеют право подать заявку на грант исследовательские группы, если возраст руководителя группы соответствует возрастному требованию. Предпочтение отдается заявителям, проявившим академические успехи. В прошлом году на первом этапе программы двое получили стипендию ВартанаГрегоряна, и теперь продолжают свои исследования за рубежом.

«Исследования, основанные на надежной методологии и и проведенные по международным критериям, имеют решающее значение для развития науки в Армении. Стипендия имени ВарданаГрегоряназаполняет этот пробел, поддерживая исследования такого высокого уровня. Стипендия не только оказывает решающую поддержку молодым ученым, но и способствует развитию современногоарменоведения», - отметил член отборочной комиссии Грач Чилингирян.

«Как новый член Отборочной комиссии, я рада стать частью этой академической семьи, которая дает реальную возможность ученым, начинающим карьеру, проводить ценные и высококачественные исследования по арменоведению. Стипендия имениВартанаГрегоряна дает им возможность наладить связи с международным академическим сообществом и стать его частью, что делает их работу известной на глобальном уровне. Когда вы молоды, полны энергии и идей, вам нужна реальная поддержка, чтобы не сдаваться. Стипендия имени Вартана Грегоряна предоставляет молодым исследователям реальный шанс погрузиться в погружение, исследовать забытые страницы нашей истории», - сказала член Отборочной комиссии доктор Асмик Халапян.

Программа призвана развивать и укреплять связи между армянскими и международными исследовательскими центрами. Он реализуется при поддержке Гуманитарной инициативы «Аврора» и образовательной платформы ScholaeMundiсовместно с известными экспертами в области арменоведения.

Ежегодно присуждается до двух грантов на общую сумму 30 000 долларов США. Заявки оцениваются, и окончательное решение принимает международная отборочная комиссия, в состав которой входят известные ученые:

Джордж Бурнутян, старший профессор истории, Айонский колледж

АсмикХалапян, директор Армянского виртуального колледжа АВБС

Грач Чилингирян, преподаватель факультета востоковедения Оксфордского университета, научный сотрудник

Левон Чукасзян, заведующий кафедрой истории и теории армянского искусства Ереванского государственного университета

Рональд Г. Сьюни, почетный профессор истории и политологии Мичиганскогоуниверситета,почетный профессор политологии и истории Чикагскогоуниверситета.

Подача заявок —в режиме онлайн, до 15 декабря 2019 года.

Всем заявителям следует представить:

предложение по исследованию на английском языке (максимум 2000 слов, с двойным интервалом, шрифт 12pt)

резюме (CV)со списком публикаций (на английском языке)

сопроводительное письмо (на английском языке, максимум 500 слов)

два рекомендательных письма от известных ученых (на английском языке).