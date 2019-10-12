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Александр Арзуманян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Исландии

Александр Арзуманян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Исландии

Приказом президента  РА Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Королекстве  Швеция  Александр Арзуманян по совместительству  назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Исландии (резиденция  в  Стокгольме).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 




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