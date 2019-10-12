Александр Арзуманян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Исландии
Приказом президента РА Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Королекстве Швеция Александр Арзуманян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Исландии (резиденция в Стокгольме).
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
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