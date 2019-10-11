В Госдепартаменте рассказали, в каком случае США введут санкции против Турции

Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока что примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Речь идет об этнических чистках, неизбирательных артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против гражданского населения. Мы сейчас следим за этим, мы пока не видели серьезных примеров этого. Однако пока рано об этом говорить, турецкие силы на самом деле пока не продвинулись значительно и в большом количестве через границу, так что мы пока находимся на раннем этапе. Но именно по этой причине мы делаем так много предупреждений, мы очень сильно обеспокоены по поводу таких неизбирательных обстрелов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие конкретно действия Турции спровоцировали бы введение санкций со стороны США.