Сборная Армении по футболу уже в Швейцарии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация футбола Армении. Национальная сборная Армении прибыла в швейцарский город Сен-Галлен, где команда будет готовиться к матчу Лихтенштейн - Армения, который состоится 12 октября.

Команда проживает в гостинице “Обервейд”. 11-го октября в 18: 30 (в 20:30 по ереванскому времени) на стадионе “Рейнпарк” в столице Лихтенштейна в Вадуце состоится пресс-конференция главного тренера сборной Армении Армена Гюлбудагянца и одного из футболистов, а в 19:00 - последняя тренировка сборной перед матчем.

Матч Лихтенштейн - Армения состоится 12-го октября. Начало - в 22: 45 по ереванскому времени.