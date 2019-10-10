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Азиатские индексы - 10-10-19

Азиатские индексы - 10-10-19

ТОКИО, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.45% и составил 21551.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.02% и составил 1581.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 2947.71 пункта, а HANG SENG вырос на 0.10% и составил 25707.93 пункта.




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