Акоп Аршакян приветствовал участников  форума N2 “Вместе к цифровому будущему”

Министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян 10 октября принял участие в открытии форума “N2” “Вместе к цифровому будущему”, впервые проводимого при содействии министерства.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, Акоп Аршакян приветствовал участников форума, отметив, что развитие высоких технологий невозможно без связи и развития цифровых инфраструктур. Он отметил, что параллельно с развитием технологий должна развиваться также и структура правительства, на реализацию этого и направлена деятельность министерства, которое включает также сферу связи и цифровых технологий, интегрированных с цифровыми инфраструктурами.

Министр подчеркнул, что Армения занимает довольно серьезное место в сфере связи. В Армении будет реализована новая программа, по которой планируется обеспечить все сельские общины альтернативной связью. “Почти на всей территории нашей страны доступна интернет - связь 4G, но этого недостаточно. Мы высоко ценим роль инфраструктур связи, поскольку без этого невозможно будет развивать высокотехнологичную промышленность прогрессивными темпами”, - подчеркнул Акоп Аршакян.

Министр завершил свою речь, пожелав участникам форума плодотворной работы и выразил надежду, что в результате возможно будет продвинуть сферу связи как по части услуг, так и по части инфраструктур, еще на несколько шагов.

Участников конференции приветствовал также президент и директор ICANN Йоран Марби. Он отметил важность проведения подобных обсуждений, подчеркнув, что общая сумма точек зрения различных специалистов и компаний, собравшихся вокруг одной идеи, может привести к важным выводам, будучи эффективной для всех. Он также представил деятельность своей компании, которая более 20 лет считается одним из столпов интернет - связи и предоставления услуг.

С приветственным словом к участникам обратились также директор RIPE NCC Аксель Павлик, директор Армянского союза операторов Кристине Генджян, координатор ArmIGF Лианна Галстян.

В повестку международного форума “N2” включены 6 особых мероприятий: конференция Группы сетевых операторов (ArmNOG), 5-я Конференция по интернет - управлению Армении (ArmIGF), конференция по управлению интернетом молодежи (YIGF), банковский семинар “RIPE NCC”, 4-я восточноевропейская конференция DNS, семинар “Группа специальных интернет-интересов вещей” (ISOC IoT Sig Workshop).

В ходе трехдневного форума будет обсужден ряд вопросов, в том числе и вопрос об Армении, как страны с крупнейшими интернет-инфраструктурами, связывающими Армению с Европой и Азией, цифровые коридоры Север - Юг, цифровое будущее Армении и т.д.