AFP: посол Турции вызван в МИД Франции

МИД Франции вызвал посла Турции в Париже в связи с военной операцией Анкары в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

"Посол вызван во второй половине дня" в Министерство иностранных дел Франции, добавил источник.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter написал, что турецкая военная операция в Сирии может подорвать европейскую безопасность, ее необходимо прекратить. "Я осуждаю одностороннюю операцию, начатую Турцией в Сирии, - подчеркнул он. - Она ставит под угрозу усилия в сфере безопасности и гуманитарной помощи коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)".