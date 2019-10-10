По предложению СЕ Арман Татоян присоединился к международной кампании по устранению смертной казни

Защитник прав человека Армении Арман Татоян в преддверии Международного дня борьбы против смертной казни по предложению Совета Европы, как видное лицо в сфере прав человека Европы, присоединился к кампании по информированию.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В кампании участвуют также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович, председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, генеральный директор Генеральной дирекции по правам человека и верховенству права Совета Европы Христос Джиакумопулос, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башеле и другие.

В послании Армана Татояна подчеркивается, что в сильных общества никогда не убивают, а помогают переоценкой и восстановлением справедливости.

С 2007 года 10 октября ежегодно отмечается Всемирный день против смертной казни (World Day against the Death Penalty).