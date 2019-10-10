Мхитарян к следующей игре “Ромы” может вернуться в строй

Полузащитник сборной Армении и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян вернется в строй 20 октября.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ. Сейчас армянский полузащитник тренируется в спортзале, а на следующей неделе он уже будет тренироваться со всей группой. Возможно, он примет участие в матче 8-го тура серии “А” между “Ромой” и “Самдорией”.