Правительство Армении предотвратит участие “фейковых” компаний в государственных закупках

Правительство Армении предлагает внести изменения в процесс государственных закупок, согласно которому в случае договора о государственной закупке на сумму более 10 млн драмов от компании заранее требуется банковская гарантия. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 октября заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что после вступления в силу данного урегулирования ни одна “фейк” компания не сможет участвовать в процессе госзакупок.

Министр финансов добавил, что требование банковской гарантии не будет распространяться на договоры, заключенные до принятия изменений в законе.