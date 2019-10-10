Туризм, технологии: Александр Цинкер выделил платформы сотрудничества Армения – Израиль

В сфере информационных технологий и кибербезопасности Армения предпринимает значительные шаги. В этом контексте Армения и Израиль могут иметь возможности для сотрудничества. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал сопредседатель Международного общественного форума “Армения – Израиль”, доктор Александр Цинкер.

“Армения и Израиль могут работать по разным направлениям. Израиль достиг больших успехов во многих сферах и может поделиться своим опытом. Я заметил, что в Армении призывают армян, живущих в разных странах мира, чтобы они вернулись на родину и жили здесь. Понятно, что это не произойдет за один день, в этом направлении нужно вести значительную работу. Израиль прошел по этому пути. Он принял большое количество граждан, что стало большим вкладом в экономику”, - сказал Александр Цинкер.

Он отметил важность решения об открытии посольства Армении в Израиле, отметив, что в результате хорошей работы возможно активизировать сотрудничество между двумя странами. Тем более, что в последнее время уже наблюдаются определенные сдвиги.

“Например, в сфере туризма, авиаперевозок. Несколько лет назад очень мало людей передвигалось в этих двух направлениях. Сегодня мы видим, что увеличилась частота полетов в разрезе недели. В обеих странах есть конкретные туристические организации, которые систематически занимаются перевозкой туристов. У Армении большие возможности в этой сфере. Сегодня я гуляю по улицам и вижу, что люди изменились, в их глазах замечаю проблески надежды. Крупных изменений, кажется, нет, однако в обществе есть ожидания”, - сказал Александр Цинкер. Он подчеркнул, что в эти дни Армения была центром международных событий. Армения не лишилась внимания мировых СМИ. Александр Цинкер отметил важность активной работы парламентских Групп дружбы двух стран. Он отметил, что в этом направлении многое предстоит сделать, конечно, Израиль находится на этапе выборов, однако, считает, что из Армении часто должны быть визиты делегаций парламентского, экспертного, общественного сектора. Александр Цинкер коснулся армяно-израильского проекта, который предполагает создание свободной экономической зоны в Гюмри. В этом деле перевозчикам товаров необходимы территории, узлы, где будут собираться товары и перемещаться по разным направлениям. Сегодня мир идет по пути онлайн – торговли. Как нам известно аэропорт Гюмри не столь загружен, вот эта возможность и может быть использована с учетом и евразийского направления. Насколько я знаю, уже выделена территория для свободной зоны, однако об этом в Израиле не много говорится. Думаю, было бы правильно активнее работать, чтобы информация нашла широкое распространение”, - добавил он.

Правительство Армении намерено открыть посольство в Израиле. На заседании правительства 19 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян представил проект соответствующего решения. Министр отметил, что в последние годы значительно возросла динамика развития армяно-израильского двустороннего сотрудничества и контакты на разных уровнях, следовательно, наличие дипломатического представительства стало необходимее.