Сын американской ведущей едва не сорвал эфир NBC
Сын ведущей телеканала NBC Кортни Кьюб чуть не сорвал прямой эфир матери. Видеозапись инцидента опубликовали на YouTube. Кьюб рассказывала о текущей ситуации в Сирии, когда в кадре появился мальчик и обнял мать. Женщина отвлеклась и пояснила: "Извините, тут мои дети". Картинка сменилась на карту ближневосточного региона. Спустя несколько секунд Кьюб снова оказалась в кадре,coобщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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