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Сын американской ведущей едва не сорвал эфир NBC

Сын американской ведущей едва не сорвал эфир NBC
Сын ведущей телеканала NBC Кортни Кьюб чуть не сорвал прямой эфир матери. Видеозапись инцидента опубликовали на YouTube. Кьюб рассказывала о текущей ситуации в Сирии, когда в кадре появился мальчик и обнял мать. Женщина отвлеклась и пояснила: "Извините, тут мои дети". Картинка сменилась на карту ближневосточного региона. Спустя несколько секунд Кьюб снова оказалась в кадре,coобщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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