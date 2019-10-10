СМИ: Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios может снять фильм о супергероях, в котором все роли исполнили бы женщины. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на слова актрисы Бри Ларсон, исполнявшей в нескольких картинах студии роль персонажа по имени Кэрол Дэнверс или Мисс Марвел.

По словам Ларсон, они вместе с другими актрисами, задействованными в картинах Marvel, ранее обсуждали перспективу создания полностью женского супергеройского кино с главой студии Кевином Файги. "Я бы сказала, что очень много женщин из актерского состава Marvel подошли к Кевину и сказали: "Мы вместе займемся этим. Мы хотим сделать это", - приводит журнал слова актрисы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вы понимаете, что не я несу ответственность за будущее Marvel, - отметила Ларсон. - Но если мы действительно будем гореть желанием сделать это, если мы с любовью отнесемся к этому, и достаточное число людей по всему миру будут говорить о том, что хотят этого, возможно, это случится".

Картина "Капитан Марвел" (Captain Marvel, 2019) режиссеров Анны Боден и Райана Флека, главную роль в котором исполнила Бри Ларсон, собрал в мировом прокате более $1,1 млрд. Вместе с ним в этом году сборы еще двух фильмов производства Marvel преодолели рубеж в $1 млрд. Первый из них - "Алладин" (Aladdin, 2019) Гая Ричи - собрал в мировом прокате $1,05 млрд. Второй - "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019) - установил исторический рекорд по мировым сборам, заработав за время проката почти $2,8 млрд, опередив предыдущего рекордсмена - блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар" (Avatar, 2009).