Глава МИД Грузии считает восстановление авиасообщения с Россией выгодным обеим странам

Восстановление авиасообщения между Грузией и РФ является выгодным для обеих стран с точки зрения развития отношений между народами, и это должно произойти как можно скорее. Об этом в четверг заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге после завершения заседания правительства.

"Я думаю, что чем скорее восстановится (авиасообщение - прим. ТАСС), тем оно и лучше как для Грузии, так и для России, а также для тех отношений, которые есть между людьми. Эту позицию я зафиксировал и на встрече в Нью-Йорке (с главой МИД РФ - прим. ТАСС) и еще раз хочу повторить, что несмотря на создавшееся положение, которое было за последнее время, ни один гражданин России не становился жертвой не то, чтобы насилия, но и оскорбления в Грузии", - сказал Залкалиани,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Залкалиани встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН 26 сентября. Это был первый контакт на высоком уровне после 2008 года. Как заявил позже Лавров, грузинский министр интересовался тем, когда Россия восстановит авиасообщение с республикой.